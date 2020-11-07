شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية الفيوم تكرّم 106 من الحاصلين على الدراسات العليا وخريجي الجامعات والمعاهد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم الأنبا إبرام، مطران الفيوم ورئيس أديرتها، 106 من الحاصلين على الدراسات العليا، وخريجي الجامعات، والمعاهد، والأوائل، خلال حفل بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالفيوم، مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم.

شمل التكريم، 14 من الحاصلين على الدراسات العليا، و3 من أوائل الدبلومات نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات، و73 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، و 4 من الحاصلين على شهادات المعاهد المتوسطة ونظام السنتين، و12 من الحاصلين على الدبلومات الفنية. وتم التقاط الصور التذكارية الفردية لهم والجماعية مع المطران.

يذكر أن لجنة النظام بالكنيسة، بالإشتراك مع فريق الكشافة الكنسية، حرصوا على تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتقال العدوى بفيروس "كورونا المستجد، واستخدم أعضاء فريق الكشافة الكنسية، كاشفات الحرارة، للكشف عن درجة حرارة الجسم لكل من الحضور عند بوابة الكنيسة، مع استخدام الكحول لتطهير اليدين، ونظم أعضاء لجنة النظام بالكنيسة، جلوس الحضور بالحفل في المقاعد، بما يحقق التباعد الاجتماعي وطبقا لترتيب الأرقام بالكشوف.