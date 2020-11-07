شكرا لقرائتكم خبر عن شعراوي: المحليات نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عَلِي مدار الساعة سير عملية تصويت المواطنين في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية والبالغ عددها ١٣ محافظة وهي القاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية ودمياط وشمال سيناء.

وكشف تقرير تلقاه الوزير من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، عن عمليات التصويت في انتخابات مجلس النواب، إلى أن كافة اللجان الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية فتحت في موعدها، خلال اليوم الأول.

وقال شعراوى إن غرفة العمليات بالوزارة ستتابع على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات لجان الانتخابات البرلمانية للمرحلة الثانية، مشيرا إلى ضرورة التنبية على كافة المحافظات بالاستمرار في اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للجان على مدار يومي الانتخابات وتوفير بوابات التعقيم على أبواب اللجان والحفاظ على التباعد الاجتماعى.

وشدد على ضرورة توفير مظلات وتسهيلات لكبار السن وذوى القدرات الخاصة للادلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وفى مناخ صحى وآمن ط.

وجدد وزير التنمية المحلية التأكيد على وقوف المحافظات على مسافة واحدة من جميع المرشحين والحيادية التامة.

وأوضح شعراوي على أن وزارة التنمية المحلية قامت على مدار الأيام الماضية بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية والهيئة الوطنية للانتخابات للتأكد من الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالانتخابات.

في السياق ذاته دعا اللواء محمود شعراوى أبناء الشعب المصري إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، في ظل المناخ الديمقراطي الذي تتمتع به مصر.