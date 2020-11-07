شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الزراعة والري يتفقدان مشروع إنتاج الحرير علي مساحة 50 فدانًا بالوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري يرافقهم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتفقد مشروع إنتاج الحرير بقرية أسمنت بمركز الداخلة والمقام على مساحة 50 فدانا والذي يضم نشاطين زراعى وإنتاجى متكامل الأول يتم فيه زراعة نبات التوت من الصنف الهندى ذو القيمة الاقتصادية العالية لاستخدامه في تغذية دود القز، بينما المشروع الثانى هو معمل تربية دود القز وإنتاج الحرير.

وأكد وزير الزراعة أن المشروع ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لإعادة إحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعي بالمحافظة، موضحا أن الوزارة سوف تقدم كافة أشكال الدعم الفني، والإرشادي، لنشر ثقافة الحرير والصناعة المنزلية، بحيث يكون ذلك نموذج قابل للتطبيق والتعميم بكافة قرى الجمهورية.

ومن جانبه، أكد الزملوط أن المحافظة تستهدف وتشجع مثل هذه المشروعات الاستثمارية المنتجة، لتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة دخول الأفراد والأسر وتنويع المنتجات من السلع والخدمات وفق متطلبات السوق، فضلا عن تنمية المجتمعات الأقل نموا بدعم الجهود الرامية إلى استكمال المرافق والخدمات الأساسية بهذه المجتمعات وتحسين ظروف المعيشة.