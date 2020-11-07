شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء المدن يتابعون دخول وخروج المواطنين للجان في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد رؤساء المدن في القليوبية اللجان الانتخابيه لمجلس النواب للاطمئنان على سير العمليه الانتخبيه ودخول وخروج المواطنين للجان في سهولة ويسر وايضا تطبيق الاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد بين الناخبين داخل اللجان ففى مدينة قها تفقدت المهندسه امل فوزى رئيس مدينة قها لجان المدينه يرافقها صلاح محروس مدير الادارة التعليميه للاطمئنان على دخول المواطنين وخروجهم.

كما تفقد اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة يرافقه إيهاب مهدي نائب رئيس الحي اللجان الانتخابيه واكدا «علام» على ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات.

وفى مدينة طوخ قام احمد الوزيرى بمتابعة غرفة عمليات المدينه الخاصه بمتابعة العمليه الانتخابية واكد على عدم اعاقة المواطنين في الدخول والخروج.

ويتنافس في الدوائر الـ6 بالفليوبية 223 مرشحا على 16 مقعدا للفردي وقائمتين على 14 مقعدا بقطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وهما: الوطنية من أجل مصر وتحالف المستقلين ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في القليوبية 3.7 مليون ناخب يدلون بأصواتهم في 478 مركزا انتخابيا، يضم 1047 لجنة فرعية بأنحاء المحافظة كافة موزعة على 11 مركزا ومدينة.+

رؤساء المدن يتابعون اللجان الانتخابيه فى القليوبية

رؤساء المدن يتابعون اللجان الانتخابيه فى القليوبية

رؤساء المدن يتابعون اللجان الانتخابيه فى القليوبية

رؤساء المدن يتابعون اللجان الانتخابيه فى القليوبية

رؤساء المدن يتابعون اللجان الانتخابيه فى القليوبية