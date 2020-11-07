شكرا لقرائتكم خبر عن 56 % نسبة الإقبال على مبادرة علاج الأمراض المزمنة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ازداد الإقبال على المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة) لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والجارى تنفيذها حاليا على مستوى محافظة شمال سيناء. وأكدت الدكتورة انتصار سرى، منسق عام المبادرة، على زيادة إقبال المواطنين على نقاط الفحص بالمبادرة، مشيرة إلى أنه تم حتى الأمس فحص ٤٠ ألف فرد من إجمالى المستهدف على مستوى المحافظة وعددهم 71 ألف و433 فردا، وبنسبة تصل إلى نحو 56 %.

ومن جانبه، أعلن فتحى عثمان، مسؤول التثقيف والاعلام الصحى، أن المبادرة مستمرة حتى نهاية ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين من سن 40 عاما وكذلك الفئة العمرية من 18- 40 عاما، وجميع المسجلين لدى قاعدة بيانات المبادرة الرئاسية بارتفاع في نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

يذكر أن المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة) لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بشمال سيناء قد انطلقت، الجمعة 18 سبتمبر الماضى، من أمام المساجد ومختلف النقاط الطبية المحددة لها، حيث تشارك فيها مديرية الأوقاف بعدد من المساجد كنقط لتنفيذ المبادرة، إلى جانب قيام باقى المساجد على مستوى المحافظة بالاعلان عن المبادرة وأماكن تنفيذها من خلال مكبرات الصوت أثناء إقامة الصلوات اليومية وفى خطب الجمعة.