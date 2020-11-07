شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يستقبل وزيري الزراعة والري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد صباح اليوم، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والسيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي واللواء حمدي بدين رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية، وذلك لتفقد عدد من المشروعات الزراعية ومشروعات الري الحديث بمركز الداخلة.

هذا وشملت الزيارة تفقد مشروعات الصوب الزراعية ومشروع إنتاج الحرير الطبيعى وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بإحياء مشروع تربية دودة القز و إنتاج الحرير وتقديم الدعم الفني اللازم لإنجاح المشروع.

الوضع في مصر

اصابات 108,530

تعافي 100,006

وفيات 6,329

وكانت محافظة الوادى الجديد بدأت طلبات من المزارعين للتحول من الرى بالغمر الى الرى الحديث حيث بلغت المساحات المراد تحويلها 6100 فدان حتى الان ، فيما تواصل المحافظة تلقي طلبات التحويل للنظم الحديثة بالري خاصة في الأراضي الحديثة وأراضي الاستثمار بهدف توفير استهلاك المياه والعمل على توفير جهد المزارع وتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية فى المشروعات الزراعية الخاصة وغيرها من الاراضى الحكومية والتمليك.