شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات «حقوق الإنسان» تعبر عن ثقتها بالمشاركة الفعالة للمواطنين في اختيار ممثليهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان استعداده لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية على مدار الساعة.

وقال البيان أن المجلس على ثقة بالمشاركة الفعالة للمواطنين في اختيار ممثليهم لهذا الاستحقاق الدستورى.

وذكر المجلس في بيان له أن غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الانسان المركزية وفروعها مستمرة في متابعة انتظام عملية التصويت للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل والتي تجري يومى 7، 8 نوفمبر 2020، داخل اللجان الفرعية في 13 محافظة هي ( القاهرة – القليوبية – المنوفية – الشرقية – الغربية – الدقهلية – دمياط – بورسعيد – الاسماعيلية – السويس – البحر الاحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء )، التي استقبلت الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالداخل من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى التاسعة مساء، على مدار اليوم وغدا الأحد.

وتقوم غرفة العمليات المركزية بالمجلس وفروعها بمحافظات ( القليوبية، الغربية، كفر الشيخ، الاسماعيلية، السويس، بورسعيد ) بالإضافة إلى غرفة مكتب شكاوى المجلس، عن كثب كافة مجريات عمليات التصويت التي تتم داخل اللجان الانتخابية، وغرفة عمليات المجلس على اتصال دائم مع المتابعين لعملية التصويت، ورصد أي شكاوى تتعلق بالعملية الانتخاب والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والعمل على حلها .

ويتنافس في المرحلة الثانية بجولتها الأولى عدد 2085 مرشحا في 70 دائرة انتخابية داخل 13 محافظة على مقاعد النظام الفردي لشغل 142 مقعداً، أما على الانتخاب بنظام القائمة تتنافس القائمة الوطنية من أجل مصر مع قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، بينما في دائرة قطاع شرق الدلتا تأتى المنافسة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

وقد قام المجلس بإيفاد بعثات ميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية في محافظة القاهرة بمناطق (مدينة نصر، مصر الجديدة، حلوان، طره، مصر القديمة، السيدة زينب، دار السلام، المعادى، البساتين، المقطم )، والتى أفادت بانتظام سير العملية الانتخابية بدء من الساعات الاولى للتصويت.

وقد رصد متابعى فروع المجلس بالمحافظات بعض الملاحظات المتكررة التي تتعلق بعدم كتابة أرقام اللجان على مقر اللجنة من الخارج وذلك باللجان الفرعية رقم 29،30 بمدرسة هدى شعراوى دائرة الزهور محافظة بوسعيد.

كما تم رصد دعاية انتخابية بمحافظة كفر الشيخ امام مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية اللجنة الفرعية رقم 183 دائرة بندر كفر الشيخ، وامام مدرسة الشهيد حمدى ابراهيم الاعدادية بنين لجان فرعية من 201-203بنفس الدائرة لصالح عدد من المرشحين حيث يقوم انصارهم بتوزيع مطبوعات مكتوب عليه اسم المرشح ورقمه.

كما تلقت الغرفه المركزية بالمجلس شكوى من نسرين شلبى أحد وكلاء المرشح محمد عبدالغنى مرشح فردى مستقل بدائرة الزيتون والأميرية تضمنت منع القضاه دخول مندوبى المرشح المذكور باللجان الفرعية رقم 1،2،3 بمدرسة المستقبل الإبتدائية بالزيتون ،واللجان 15،16 بمدرسة طه حسين للمكفوفين بالزيتون، واللجنة الفرعية رقم 14 بمدرسة الوادى الإبتدائية بالزيتون، واللجنة الفرعية رقم 53 بمدرسة عمر بن الخطاب الإبتدائية بالأميرية، وفى محافظة القليوبية دائرة شبين القناطر مدرسة نواة المحطه لجنه فرعية رقم 44 ومدرسة عرب الجنينة المشتركة لجنة فرعية رقم 10 يقوم رؤساء اللجان سابقة الذكر بمنع دخول مندوبى المرشح محمد عبدالفتاح عبدالغنى فردى مستقل بينما يتم السماح لدخول مندوبى مرشحى حزب مستقبل وطن.