شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا»: انطلاق الحملة القومية لتجريع تلاميذ المدارس ضد الطفيليات المعوية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، انطلاق الحملة القومية لتجريع تلاميذ المدارس ضد الطفيليات المعوية، الأحد وحتى 19 نوفمبر الجاري، بالتنسيق مع التأمين الصحي، والتي تستهدف تجريع 750 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية و71 ألف تلميذ بمرحلة رياض الأطفال بجميع مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة.

عقدت المديرية اجتماعا لمديري الإدارات الصحية، بحضور الدكتور أسامه الجمل وكيل المديرية، والدكتورة راندا محمد خيري، مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، ومسؤول الطلاب بالتأمين الصحي. وأكد الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن تلك الاستعدادات تأتي تزامنا مع تنفيذ الحملة القومية لتجريع تلاميذ المدارس ضد الطفيليات المعوية والمقرر تنفيذها في الفترة من 8/11/2020 وحتى 19/11/2020 بالتنسيق مع التأمين الصحي.

وأوضحت الدكتورة راندا خيري، أنه تمت مناقشة تعليمات الوزارة الخاصة بالحملة وكيفية الإعداد لها وتجهيز وتدريب الفرق الطبية المشاركة وذلك لضمان سير عملية التجريع بصورة صحيحة، لافتة إلى أن الحملة تستهدف تجريع 750 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية و71 ألف تلميذ بمرحلة رياض الأطفال بجميع مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة.