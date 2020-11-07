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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بجولة ميدانية للمرور على لجان ومراكز الاقتراع الانتخابية لمتابعة انتظام سير العمل بلجان الانتخابات والتى رافقه خلالها المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية، والدكتور خالد خلف قبيص وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وسامى عبد الحليم مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية.
وتضمنت جولة المحافظ زيارة وتفقد لجنة الانتخابات بمدرسة فاطمة الزهراء بحى أول، ولجنة مدرسة الزهراء الابتدائية بالمرحلة التاسعة بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث.
وخلال الجولة، أشاد محافظ الإسماعيلية بحرص المواطنين على المشاركة فى العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم بالبرلمان، كما أشاد بتوافد عدد كبير من الشباب وطلاب الجامعات على لجان الاقترع مما يعكس مدى وعى وثقافة مواطنى الاسماعيلية بأهمية ممارسة حقهم الدستورى.
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