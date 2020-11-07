شكرا لقرائتكم خبر عن فصل الكهرباء عن عدد من المناطق والأحياء بمدينة بني سويف للصيانة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، أنه من المقرر فصل التيار عن عدد من المغذيات بمدينة بني سويف، وذلك بدابة من غدا الأحد وحتى الخميس المقبل، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بشبكة الكهرباء، مما يترتب عليه فصل الخدمة عن بعض المناطق والأحياء التي تغذيها تلك المغذيات.

وأوضح قطاع الكهرباء أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي بدر والإسعاف يوم الأحد 8 نوفمبر، ويوم الإثنين 9 نوفمبر عن مغذي الدهشوري والتليفونات، ويوم الثلاثاء 10 نوفمبر عن كشك السكاكيني وعمر أفندي، ويوم الأربعاء 11 نوفمبر عن مغذي القاضي والعجمي، ويوم الخميس 12 نوفمبر عن مغذي المعلمين وبني عطية، على أن تكون ساعات فصل الخدمة اعتبارا من 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا على مدار الأيام المذكورة وبحسب الترتيب المُبين أعلاه.

وإذ يتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، فإنه يناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.