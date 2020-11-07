شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال ملحوظ على مقار اللجان الانتخابية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مقار اللجان الانتخابية بمختلف مراكز ومدن الشرقية، إقبالا ملحوظا من المواطنين منذ الساعات الأولي لانطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية على الناخبين المتوجهين إلى اللجان الانتخابية للوقاية من فيروس كورونا، والبالغ عددها 1597 لجنة فرعية، والمجهزة لاستقبال الناخبين الذين لهم حق التصويت وعددهم 4 ملايين و427 ألف و375 ناخب وناخبة.

حيث بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحاً، والمستمرة إلى الساعة التاسعة مساءاً، لإتمام العرس الديمقراطى بشفافية ونزاهة.

وأوضح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تم تجهيز المقار بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، ومراجعة أعمال الكهرباء والإنارة وتوفير مصادر بديلة، وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدى الإعاقة، ومبردات مياه ومظلات بالمراكز الإنتخابية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة عمليات التصويت، وإزالة أي معوقات كما تم تشكيل لجنة عليا بالمحافظة تتولى القيام بمتابعة عملية الانتخابات.

أكد محافظ الشرقية، على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات كواجب وطني على كل مصري، مهيباً بجموع المواطنين، بضرورة الخروج إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن صوتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي والمشاركة السياسية للنهوض بوطننا الغالي.