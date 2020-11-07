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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: يجب أن نكون دائمًا في صف الوطن وخدمته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوطنية ليست مجرد شعارات ترفع أو ادعاءات لفظية، فالوطني الحقيقي هو الذي تجده في مقدمة الصفوف في خدمة وطنه، فحيث نادى منادي الوطن كان، على حد قول الشاعر:
إِذَا قيل مَنْ فَتَىً خِلْتُ أنَّنِـي
دعيت فَلَمْ أَكْسَـلْ وَلَمْ أتردد
وأضاف وزير الأوقاف فى تصريحات له اليوم، السبت: إذا كان هناك من يضحون بأنفسهم ودمائهم وأرواحهم في سبيل هذا الوطن العزيز كي يظل مرفوع الرأس عالي الهامة ، فإن على كل منا دورًا يؤديه تجاه وطنه، سواء من خلال إتقانه لعمله أم من خلال حرصه على المشاركة الإيجابية في كل ما يحقق مصلحة وطنه.
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