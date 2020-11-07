رئيس البرلمان بعد الإدلاء بصوته: «الشيوخ» عامل مساعد لـ«النواب»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدلى لدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بصوته في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، بمقر لجنته الانتخابية بالجامعة العمالية بمدينة نصر.
وقال «عبدالعال» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب الإدلاء بصوته، اليوم، السبت، إن الانتخاب حق دستوري ويجب على كل مواطن أن يمارس هذا الحق، وأضاف أن الانتخابات تتم في جو ديمقراطي وتتضمن كل مقومات الحيدة والنزاهة.
وأشار إلى الإجراءات الاحترازية والضوابط التي اتخذتها وزارة الصحة لضمان سلامة الناخبين، مثل ارتداء الكمامة، وتوفير الكواشف الحرارية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية تساعد على تشجيع كل مواطن على ممارسة هذا الحق الدستوري.
وتابع: «هناك أهمية واضحة للعلاقة بين الغرفة الثانية للبرلمان مجلس الشيوخ، ومجلس النواب لإثراء الحياة النيابية، وهذه العلاقة تقوم على التعاون والتنسيق، لان الغرفة الثانية تعد عاملا مساعدا لمجلس النواب في صياغة التشريعات وفق الضوابط المنصوص عليها في الدستور».
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