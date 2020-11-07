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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل وفد مراقبي الانتخابات من جامعة الدول العربية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وفد من مراقبي الانتخابات التابع لجامعة الدول العربية برئاسة السفير محمد رشيد رئيس قطاع المراقبة بجامعة الدول العربية ومستشار أحمد أمين منسق عام بعثة المتابعة والأستاذة راضية بن حسين عضو بعثة المتابعة والاستاذة اسماء الحايلي عضو بعثة المتابعة.
وأكد المحافظ خلال اللقاء أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأنها اتخذت كافة الإجراءات والاستعدادات لتيسير عملية التصويت للناخبين من مختلف اللجان على مستوى المحافظة.
كما نظمت المحافظة، خلال فترة الدعاية الانتخابية عدة فعاليات لحث الناخبين على المشاركة في عملية التصويت واستغلال الحق الدستوري في إطار دولة المؤسسات التي بدأت في الشهر قبل الماضي بانتخابات مجلس الشيوخ.
كما استعرض محافظ بورسعيد، خلال اللقاء مشروعات التنمية التي تشهدها بورسعيد وجعلت منها قاطرة التنمية لمصر.
وأشاد الوفد بالمظهر الحضاري التي تبدو به المحافظة أمام ضيوفها بموقعها ومشروعات التنمية والتطوير والتجميل التي تمت بها، كما أشاد بحسن الإعداد والتنظيم لانتخابات مجلس النواب.
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