زحف سيناوي على الانتخابات وتزايد الإقبال بالشيخ زويد ورفح وبئر العبد.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت لجان شمال سيناء إقبالا متواصلا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، ورصدت الخليج 365 من محيط مجمع مدارس وسط العريش، إقبال الناخبين، وكان بينهم سيدات ورجال كبار سن وآخرون حضروا على كراسى متحركة للوصول للجان .واستقبلت اللجان الناخبين بإجراءات احترازية حيث لم يسمح لناخب بالدخول إلا بعد ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة، وبدورهم ساعد رجال الشرطة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة فى الوصول للجان.

واستقبل رؤساء اللجان الناخبين بتسهيلات تقدم لهم للتعرف على كشوفهم الانتخابية والإدلاء بأصواتهم داخل كل لجنة.

وبدورهم قام رجال الشرطة بتأمين محيط اللجان، وشهدت لجان مركزى نخل والحسنة بوسط سيناء، إقبالا من الأهالى من مختلف أبناء القبائل الذين حضروا من مناطق بعيدة .

وشهدت لجان الانتخابات بشمال سيناء إقبالا ملحوظا من الناخبين فى مناطق الشيخ زويد وبئر العبد .

وقامت حافلات بنقل ناخبين من أبناء مدينتى الشيخ زويد ورفح المقيدين فى لجان مدينة الشيخ زويد، وبدورهم تسابق أبناء المدينة والقرى فى الوصول للجان على شكل مجموعات والإدلاء بأصواتهم .

وفى مركز بئر العبد شهدت لجان المدينة إقبالا ملحوظا وكانت كثافة الإقبال بلجان قرى رمانة والنجاح .

كما شهدت عدد من لجان الانتخابات البرلمانية بشمال سيناء اقبال كبير من المواطنين، وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة.

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها ان ايهاب بكير، سكرتير مجلس مدينة الشيخ زويد، أوضح أن لجان الشيخ زويد تشهد اقبالا كبيرا من الناخبين وزحام شديد أمام اللجان الانتخابية، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بجانب تعقيم اللجان الانتخابية قبل بدء الانتخابات.

وقام كل من سليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل وأسامه احمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء بتفقد لجان الانتخابات والاطمئنان على الإجراءات الاحترازية وتوفير كافة متطلبات العملية الانتخابية طبقًا لتوجيهات المحافظ.

وقامت مديريات الصحة والطب البيطرى والزراعة والهلال الأحمر بالتعاون مع مجالس المدن بتطهير وتعقيم اللجان الانتخابية، بجانب اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

بدورها تتابع غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة شمال سيناء والمشكلة بقرار من اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، سير العملية الانتخابية فى مختلف اللجان على مستوى المحافظة.

وأكد العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، رئيس الغرفة، أن الغرفة تضم فى عضويتها مندوبين عن مديريات الأمن التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والصحة وقطاعات المياه والصرف الصحى والتليفونات والكهرباء، بجانب عدد من مديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

أضاف الغندور، أن الغرفة معنية بتلقى الإخطارات من غرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومتابعة الانتخابات لضمن عملية نجاحها، وإخطار غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء بأى أحداث خلال سير العملية الانتخابية.

من جانبه اكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، انتظام سير الانتخابات البرلمانية، وعدم تلقى الغرفة أى إخطارات أو شكاوى خلال عملية التصويت مطالبًا المواطنين بالخروج واختيار المرشح المناسب.

وأضاف المحافظ أن شمال سيناء تضم لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم عدد 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا.

وأضاف المحافظ أن محافظة شمال سيناء تضم أيضًا دائرتين مخصص لهما مقعدين فردى و5 مقاعد قائمة، يتنافس عليهم 41 مرشحًا "31 مرشحًا على المقعدين الفردى و10 مرشحين على المقاعد المخصصة للقائمة.

وفى شمال سيناء، يصوت الناخبون، لاختيار 7 نواب، منهم 5 "قائمة"، ونائبان "فردى"، من بين 31 مرشحا "فرديا"، بدائرتين، تضمان 83 لجنة فرعية، يشرف عليها 30 مركزا انتخابيًا.

وتجرى انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية بالداخل، يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى الـ 13 محافظة، يصوت الناخبون، فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضيا "أساسيا واحتياطيا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحا "فردى".

فى النظام الفردى يختار الناخبون 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، 11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتين بدمياط، ونائبين من دائرة واحدة بالسويس، ونائبين من دائرتين ببورسعيد، ونائبين من دائرتين بشمال سيناء، ونائبين من دائرتين بجنوب سيناء.

وفى نظام القوائم، يحتار الناخبون 142 نائبا من أصل 284 مرشحا بقائمتى "الوطنية من أجل مصر"، و"أبناء مصر"، بواقع:

• 100 مقعد بالدائرة الأولى، "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"

• 42مقعدًا بالدائرة الثالثة، "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "الفردى" بإجمالى 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.



زحف سيناوي على الانتخابات وتزايد الإقبال بالشيخ زويد ورفح وبئر العبد (1)



زحف سيناوي على الانتخابات وتزايد الإقبال بالشيخ زويد ورفح وبئر العبد (2)



زحف سيناوي على الانتخابات وتزايد الإقبال بالشيخ زويد ورفح وبئر العبد (3)



زحف سيناوي على الانتخابات وتزايد الإقبال بالشيخ زويد ورفح وبئر العبد (4)



زحف سيناوي على الانتخابات وتزايد الإقبال بالشيخ زويد ورفح وبئر العبد (5)



زحف سيناوي على الانتخابات وتزايد الإقبال بالشيخ زويد ورفح وبئر العبد (6)



زحف سيناوي على الانتخابات وتزايد الإقبال بالشيخ زويد ورفح وبئر العبد (7)



زحف سيناوي على الانتخابات وتزايد الإقبال بالشيخ زويد ورفح وبئر العبد (8)