شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة ورعدية بالإسكندرية ومطروح غدا.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس معتدل أيضا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

كما تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق بشمال الوجه البحرى البحيرة وكفر الشيخ ، وأمطار متوسطة لغزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش ) ، وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد ، وفرص أمطار على جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد : القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة.