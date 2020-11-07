شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من الأحد 08 نوفمبر 2020 إلى الأربعاء 11 نوفمبر 2020.

- يوم الأحد 08 نوفمبر 2020:

القاهرة الكبرى : أمطار خفيفة على بعض المناطق .

الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - العربية - المنوفية - الشرقية .





السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الاسكندرية - سيدي عبد الرحمن - الضبعة - مطروح - السلوم - رشید . بلطيم ) .

شمال سيناء : أمطار متوسطة على مناطق من ( بورسعيد - العريش - رفح ) .

وشمال الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر : أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( الفيوم - بني سويف المنيا . حلايب - شلاتين - رأس پیاس ).

- يوم الاثنين 09 نوفمبر 2020 :

الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية .

السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( مطروح - السلوم )

السواحل الشمالية : أمطار متوسطة على مناطق من ( الاسكندرية - سيدي عبد الرحمن - الضيعة - رشید . بلطيم ) .

جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر : أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( حلايب - شلاتين - رأس بناس )

- يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من الاسكندرية - الضيعة - رشید- بلطيم )

و شمال الوجه البحري : أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة ) .

- يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح- الاسكندرية- رشید ) .

وأكدت هيئة، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة، موضحة أنه يتم تحديث هذه التنبؤات يوميا.