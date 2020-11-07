شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من منخفض جوى بالمناطق الساحلية وعاصفة رعدية وكرات ثلج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز المناخ الزراعى بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أهالى المناطق الساحلية وشمال الدلتا، من منخفض جوى "عميق" يضرب أقصى مناطق شمال الجمهورية بدءا من اليوم، مؤكدا أنه قد يتحول إلى "عاصفة مطرية ورعدية قوية"، تصل فيها سرعات الرياح إلى أكثر من 40كم/ساعة وكميات أمطار تتعدى 5 مم/يوم مع وجود هبات من البرد "كرات الثلج".

وقال فهيم فى تصريحات له اليوم، إن مطروح والساحل الشمالى بالخصوص ستكون فى وسط هذه الحالة وقد تمتد لمناطق الداخل فى الدلتا وقد تصل إلى القاهرة ، لافتا إلى أن هذا الانذار يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة والاستعداد للتعامل مع كميات أمطار عالية وارتفاعات متوقعة فى منسوب المياه فى الأودية وتجمعات المياه والطرق وتجهيز الاصلاحات اللازمة للبنية التحتية خلال الثلاثة ايام القادمة وتوجيه المواطنين للتعامل مع تلك الحالة ، وكذلك للجمهور لترتيب برامج سفرهم وتنقلاتهم، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الأمطار والعواصف الرعدية خاصة للمزارعين (منشورات منفصلة).

ووجه رئيس مركز المناخ الزراعى بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، عدة تحذيرات هامة وهى:

1- البعد عن ساحل البحر أو الكورنيش تحديدا نظرا لتوقع ارتفاع الأمواج.

2- تجنب تماما لمس أو السير بالقرب من أى عمود كهربائى أثناء المطر أو الرياح لأنه قد يكون "مسرب للكهرباء أو يقع".

3- تجنب الوقوف تحت أى "بلكونة" قديمة أو بيت قديم أو لوحة إعلانية تجنبا لاحتمال السقوط أثناء الرياح.

4- عدم الخروج إلا فى حالات الضرورة فقط، و"اللى معندوش حاجة مهمة تستدعى الخروج ما يخرجش".

5- أفضل وسيلة للتنقل هى القطار أفضل من السيارة أو الميكروباص .

6- الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ يوم الأحد ليلاً وفى الصباح الباكر، "فبلاش اللبس الصيفى فى التوقيت ده".



