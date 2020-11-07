ضبط مهندس وعاطل لتزوير شيك بنكي بقيمة 100 الف في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مهندس وعاطل زورا شيك بنكي بقيمة 100 ألف جنيه في الإسكندرية .

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من صاحب شركة استثمار عقاري ومقاولات، مقيم بالإسكندرية بقيام شخصين بإعطائه شيك بنكي منسوب لإحدى البنوك بقيمة 100 ألف جنيه تبين أنه مزور.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة شخصين " مهندس - حاصل على دبلوم" قاما بالحصول من الشاكي على شيك بنكي صحيح بمبلغ 100 ألف جنيه خصماً من حساب شركته نظير أعمال مقاولات فيما بينهم بأحد المشاريع ، إلا أنه تم إيقاف ذلك المشروع فقام الشاكي بسداد مستحقات المشكو في حقهما نقداً ، وطلب منهما إعادة الشيك له مرة آخري، حيث قاما المذكوران باصطناع شيك مماثل للشيك الأصلي المحرر بمعرفة الشاكي وتسليمه له .

وعند توجهه للبنك لإيقاف صرفه تبين أنه (مزور بالكامل) وأنه سبق وأن قام المذكوران بصرف قيمة الشيك الأصلي من حسابه بأحد البنوك بالإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهمان وبتفتيش مسكن أحدهما عثر على (جهاز كمبيوتر – طابعة ألوان) .

وبمواجهة المتهمان أقرا بارتكابهما الواقعة وقيامهما بتزوير الشيك باستخدام جهاز الحاسب الآلي والطابعة المضبوطان عن طريق برامج عالية التقنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التزوير بقصد الاستيلاء على أموال المواطنين.