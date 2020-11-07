بسبب قطعة أرض.. مصرع عامل وإصابة مزارع في مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، طرفي مشاجرة بالقليوبية وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر وكمية من المواد المخدرة بعد مصرع عامل وإصابة مزارع . تلقت مركز شرطة كفر شكر بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين طرفين لخلافات بينهم على قطعة أرض زراعية وتبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية ووفاة عامل بقطعة الأرض الزراعية الخاصة بأحد الطرفين "إثر إصابته بعيار ناري" وكذا إصابة مزارع بعيار ناري والذي تصادف تواجده بأرضه الزراعية . وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية إلى تحديد طرفي المشاجرة 8 أشخاص "لهم معلومات جنائية". وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف طرفي المشاجرة بمحل إقامتهم وضُبط 5 أشخاص وبحوزتهم 2 بندقية آلية - بندقية خرطوش- فرد خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 3 كيلو جرام لمخدر البانجو - 250 جرام لمخدر الهيروين- مبلغ مالي- 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" - 5 هواتف محمولة. بمواجهتهم اعترفوا بالتشاجر لخلافات على قطعة الأرض وتبادلهم إطلاق الأعيرة النارية باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم مما أدى لوفاة العامل وإصابة المزارع وحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار . تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين الهاربين.

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