"الأموال العامة": ضبط صاحب شركة يصطنع شيكات مزورة لاستيلاء على أموال المواطنين بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة يصطنع شيكات مزورة الاستيلاء على أموال المواطنين بالإسكندرية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام صاحب ومدير مؤسسة للاستيراد والتصدير "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال قيامه باصطناع شيكات بنكية منسوبة لأحد البنوك الأجنبية باسمه وأسماء أشخاص مختلفة وتحميل صور تلك الشيكات على هاتفه المحمول وقيامه بعرض تلك الصور على العديد من الأشخاص بعد إيهامهم بصحة تلك الشيكات ويمكنهم صرف قيمتها من البنوك المصرية "على خلاف الحقيقة" وطلب مساعدتهم في صرفها مقابل حصولهم على نسبة من قيمتها وأن أصل تلك الشيكات سوف تصل إليه من إحدى الدول الأجنبية عن طريق إحدى شركات الشحن والحصول منهم على مبلغ مالي كرسوم للشحن .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وقيامه باستخدام برامج إلكترونية في اصطناع صور الشيكات المنسوبة لبنوك أجنبية وتحميلها على هاتفه المحمول، واستخدامها في الاحتيال على المواطنين بزعم أنها شيكات صحيحة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة التحقيقات.