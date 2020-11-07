الداخلية: جرعة زائدة من المخدرات تسبب في وفاة عاطل أثناء التنقيب عن الآثار في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة عاطل وتبين بأنه اشترك مع آخرين في التنقيب عن الآثار وأثناء ذلك تعاطى المخدرات بجرعة زائدة، مما أسفر عن وفاته بالإسكندرية.

تلقى قسم شرطة ثالث المنتزه بلاغا بالعثور على جثة شخص مجهول أمام قطعة أرض وملفوفة بقطعة من القماش.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليه (عاطل، له معلومات جنائية) وأن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص، مقيمين بالبحيرة)

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات قرر ثلاثة منهم بقيامهم بالتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع المجنى عليه بمزرعة ملك أحدهم كائنه بدائرة مركز كفر الدوار بالبحيرة ، وعقب الانتهاء من أعمال الحفر قاموا بتعاطي المواد المخدرة مما أدى إلى إصابة المجنى عليه بحالة إعياء شديدة ، فقاموا بلفه بقطعة قماش واستعانوا بالمتهم الرابع ونقله باستخدام سيارته الميكروباص لإحدى المستشفيات لإسعافه ، إلا أنه توفى فقاموا بالتخلص من جثته بإلقائها بمكان العثور خشية افتضاح أمرهم، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.