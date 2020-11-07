بسبب خلافات مالية.. ضبط عاطل بتهمة قتل فرد أمن ببنى سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط عاطل قتل فرد أمن بسبب خلافات مالية ببنى سويف.

تلقى قسم شرطة بنى سويف بلاغاً بالعثور على جثة فرد أمن بإحدى شركات الحراسة، مُقيم بدائرة مركز شرطة ببا داخل غرفة حراسة كائنة بقطعة أرض فضاء بدائرة القسم، ومصاب بجروح متفرقة بالجسم، وبجواره (فأس صغير) عليه آثار دماء.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحل إقامه المجنى عليه) .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لوجود خلافات مع المجنى عليه، وفى سبيل ذلك قام بإعداد سلاح أبيض "سكين" وتوجه لمحل عمل المجنى عليه وعقب التقابل معه غافله وتعدى عليه بالضرب على رأسه بحجر وفأس (عُثر عليهما بالحجرة) ثم طعنه بالسكين فأودى بحياته واستولى على هاتفه المحمول وفر هارباً ، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه والسلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.