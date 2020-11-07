"الأمن العام"يضبط 169 قطعة سلاح ناري و229 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 169 قطعة سلاح ناري، 229 قضية مخدرات، وتنفيذ 76935 حكم قضائي متنوع.

كما أسفرت الجهود ضبط 3 تشكيلات عصابية ضموا 9 متهمين، ارتكبوا 16 حادث متنوع، و30 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، و196 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 11 دراجة نارية مُبلغ بسرقتها، وضبط 4377 مخالفة مرورية بالإضافة إلى فحص 58 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.