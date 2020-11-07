بسبب خلافات مالية.. السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: ضبطت أجهزة الأمن بأسيوط، أطراف مشاجرة لقيامهم بتبادل إطلاق الأعيرة النارية على إثر خلافات مالية بينهم. تلقى مركز شرطة أبنوب بلاغًا بوجود مشاجرة، وإطلاق لأعيرة نارية بدائرة المركز، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وأمكن تحديد طرفي المشاجرة 8 أشخاص أمكن ضبط 6 أشخاص، وبحوزتهم 6 بنادق آلية. وبمواجهتهم أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم إثر خلافات مالية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها الطرفان بتبادل إطلاق الأعيرة النارية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.

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