لتعثره في سداد ديونه.. مسجل خطر يحرق شخصين بمادة كيميائية في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على مرتكب واقعة إلقاء مادة كيماوية على شخصين، وإصابتهما بحروق بالغربية، بسبب تعثره في سداد ديونه.

كان قسم شرطة ثان المحلة، تلقى بلاغا بإصابة شخصين (مالكي محل هواتف محمولة، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول طنطا") بحروق متفرقة، وما قرراه بحدوث إصابتهما حال استقلالهما أحد القطارات بمدينة المحلة باتجاه مدينة السنطة إثر قيام شخص مجهول بإلقاء مادة كاوية تجاههما أثناء توقف القطار بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالغربية إلى تحديد مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بالإسكندرية) والذى يرتبط بعلاقة شراكة تجارية وتعاملات مالية مع المجنى عليهما .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، نظراً لكونه مدين للمجنى عليهما بمبالغ مالية وتعثره في سدادها ومداومتهما مطالبته بالسداد فعقد العزم على التخلص منهما .

وتم بإرشاده ضبط الملابس التي كان يرتديها وقت ارتكاب الواقعة وتبين وجود آثار للمادة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.