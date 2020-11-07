أمن القاهرة: سقوط هارب من 116 سنة سجن بالتجمع الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم)، مطلوب التنفيذ عليه في 71 حكم حبس جزئي وغرامات "أختام، شيك"، بإجمالي حبس 116 سنة، وكذا غرامات مالية مستحقة تقدر بأكثر من 300 ألف جنيه . بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين والمطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة.

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