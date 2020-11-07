تنسيقية شباب الأحزاب: انتظام التصويت في أول أيام الجولة الثانية لانتخابات النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عبر متابعيها انتظام عملية التصويت في اللجان الانتخابية منذ التاسعة صباحاً، في اليوم الأول من الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت مرحلتها الثانية في الداخل اليوم السبت، بـ 1500 متابع حصلت التنسيقية على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنعقد غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، داخل مقرها بالقاهرة، لرصد انتظام التصويت، والخروقات أمام اللجان.

وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل في حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت.

وتعتمد التنسيقية على متابعيها في المحافظات، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامي بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، وتعقد مؤتمراً صحفياً غداً في تمام الساعة الثانية ظهراً، عن طريق تقنية "فيديو كونفرانس".

اقتنصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 9 مقاعد في الجولة الأولى التي أجريت يومي 24 و25 أكتوبر الماضي، حيث تنافس على 28 مقعداً ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.