محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته صباح اليوم السبت في انتخابات مجلس النواب، وذلك بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.​ وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس النواب بمرحلتها الثانية في 13 محافظة في تمام التاسعة صباحا أمام 9468 لجنة فرعية. وتستمر عملية التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، حيث يحق التصويت لنحو 29.4 مليون ناخب بالمرحلة الثانية في محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. لحظة إدلاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بصوته في الانتخابات البرلمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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