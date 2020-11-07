محافظ القاهرة يتفقد سير انتخابات مجلس النواب بعدد من لجان العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، عددا من اللجان الانتخابية بالمنطقتين الشرقية والشمالية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية حيث زار كل من الجامعة العمالية بشرق مدينة نصر ومدرسة التوفيقية الثانوية بشبرا.

وأكد المحافظ، على انتظام عملية الاقتراع في جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحا، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة لمتابعة انتخابات مجلس النواب لم تتلقى أي شكاوى ولم يتم رصد أي ملاحظات حتى الآن.

وأشار المحافظ، إلى أنه يوجد بالعاصمة 31 مقعدا فرديا يتنافس عليهم 433 مرشحا من بينهم 56 سيدة، كما تتنافس قائمتان على 31 مقعدا آخرين مخصصين للقائمة.

وأضاف عبدالعال، أن الانتخابات تجرى في ظروف استثنائية حيث اتخذت الدولة جميع الإجراءات للتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم، لافتا إلى توافر كافة المستلزمات الطبية باللجان الانتخابية.

وحرص المحافظ خلال جولته على التأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مثل توفير عدد كاف من المقاعد لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الناخبين واستخدام المطهرات والكمامات، بالإضافة إلى توافر الوسائل التي تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة مثل مد اللجان بكراسي متحركة لكبار السن ومبردات المياه والمراوح ومظلات لحماية الناخبين من حرارة الشمس.

كما تفقد المحافظ محيط اللجان الانتخابية للتأكد من نظافتها وعدم وجود أي إشغالات أو مخلفات أو صناديق قمامة أو سيارات متهالكة ومتروكة بالشوارع المحيطة بها.