سحب رعدية ممطرة بغزارة.. الأرصاد تنشر صور أقمار صناعية لهذه المدن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: رصدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تكون السحب الرعدية الممطرة بغزارة على المدن الساحلية الآن. ونشرت الهيئة، عبر الصفحة الرسمية لها صورا من الأقمار الصناعية لتكون هذه السحب الرعديةن ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة طوال اليوم. وأكدت الهيئة أنه يرجى توخي الحذر أثناء سقوط الأمطار. لمتابعة أحدث أخبار الطقس.. اضغط هنا

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