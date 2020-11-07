شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الزقازيق يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، صباح اليوم السبت، بصوته في انتخابات مجلس النواب وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمنطقة التجمع الخامس مؤكدًا على ضرورة المشاركة في جميع الاستحقاقات الدستورية.

وفي بيان لجامعة الزقازيق دعا رئيس الجامعة، أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة للمشاركة الإيجابية وأداء واجبهم الوطني في انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المشاركة في الإستحقاقات الدستورية واجب وطني على الجميع لدعم المسار الديمقراطي.

وجدير بالذكر أنه انطلقت صباح اليوم، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وفق إجراءات احترازية مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد .