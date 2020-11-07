محمد الحلو يغنى «عرَّاف» وجهاد عقل يعزف «موعود» في أوبرا دمنهور (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الفنان محمد الحلو حفلاً فنيًا على مسرح دار أوبرا دمنهور وشاركه في الحفل الفنان اللبنانى جهاد عقل ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية 29، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، على مسرح أوبرا دمنهور، ومشاركة عدد من نجوم دار الأوبرا.

ولاقت أغنية «عرَّاف» التي قدمها الحلو في الحفل تجاوبًا كبيرًا من جمهور أوبرا دمنهور الحاضرين، والتى غنوها معه وطلبوا إعادتها، كما قدم عدد من الأغانى الأخرى وهى «حسدونى، والفن، ولا كنت يوم أنكسر، ولأ مش أنا اللى أبكى، ويا حبيبى زمان»، بالإضافى إلى مقدمتى مسلسلى «ليالى الحلمية» و«زيزينيا».

محمد الحلو يغنى «عرَّاف» وجهاد عقل يعزف «موعود» في أوبرا دمنهور

وقدم جهاد عقل عازف الكمان اللبنانى الشهير معزوفات لعدد من الأغانى العربية، وتفاعل الجمهور مع عزف أغنية «موعود» للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، وردد الأغنية على عزفه، وقدم عدد آخر من معزوفات أغانى « أمانة يا دنيا، وأعطني الناي وغني، ونعمة النسيان» ووطلب الجمهور إعادة عزف أغنيات «أنا لحبيبى»، و«ألف ليلية وليلة»، و«زيدينى عشقًا» تفاعلاً مع جمال العزف.

محمد الحلو يغنى «عرَّاف» وجهاد عقل يعزف «موعود» في أوبرا دمنهور

وبدأ الحفل بعزف موسيقى أغنية «حلوة يا بلدى» تحت قيادة المايسترو هشان نبوى، وقدم نجوم الأبرا عدد من الأغنيات، وغنت نهاد فتحى «الدنيا غنوة» و«بكرة تعرف» و«سنين وأنا أحايل فيك»، كما غنى أشرف وليد «يا حلو صبَّح»، و«مال القمر ماله».

محمد الحلو يغنى «عرَّاف» وجهاد عقل يعزف «موعود» في أوبرا دمنهور

محمد الحلو يغنى «عرَّاف» وجهاد عقل يعزف «موعود» في أوبرا دمنهور

محمد الحلو يغنى «عرَّاف» وجهاد عقل يعزف «موعود» في أوبرا دمنهور