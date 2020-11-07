شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأعلى للإعلام» يدلي بصوته في انتخابات البرلمان بمدرسة القاهرة التجريبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يدلي كرم جبر رئيس المجلس الاعلي للاعلام، بصوته في الانتخابات البرلمانية، بمدرسة القاهرة التجريبية- قسم التجمع الخامس- الحي الرابع بجوار قسم القاهرة أول وذلك في الساعة الواحدة ظهرا. الوضع في مصر

اصابات 108,530

تعافي 100,006

وفيات 6,329

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