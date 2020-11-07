شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثاني يشهد عرض وثائقى عن «مسار العائلة المقدسة» بحضور شخصيات عامة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تحتفل الكنيسة القبطية، مساء اليوم السبت، بعرض الفيلم الوثائقي «مسار العائلة المقدسة في مصر»، وإصدار كتاب عن نفس الموضوع، وكلاهما من إنتاج دير الشهيد مارجرجس للراهبات بمصر القديمة، وإخراج المخرج بيتر ميمي وإلقاء الفنان ماجد الكدوانى.
وتمت ترجمة الكتاب إلى 6 لغات هي «الإنجليزية، والإيطالية، والفرنسية، والروسية، والألمانية، والإسبانية»، كما تم عمل دوبلاج للفيلم باللغات ذاتها.
ويشهد عرض الفيلم خلال الاحتفالية التي ستقام بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولفيف من رجال الدولة والإعلام وكبار الكتاب والصحفيين، وسفراء عدد من الدول ذات الصلة وأحبار الكنيسة وكهنة جميع المناطق التي يشملها المسار، وشخصيات عامة.
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