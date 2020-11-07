شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير علي عدد من لجان الانتخابات بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد عدد من لجان الانتخابات البرلمانية بشمال سيناء اقبال كبير من المواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة.

وأكد ايهاب بكير، سكرتير مجلس مدينة الشيخ زويد، أن لجان الشيخ زويد تشهد اقبال كبير من الناخبين وزحام شديد أمام اللجان الانتخابية..مؤكدًا على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بجانب تعقيم اللجان الانتخابية قبل بدء الانتخابات.

وقام كلا سليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل وأسامه احمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء بتفقد لجان الانتخابات والاطمئنان على الإجراءات الاحترازية وتوفير كافة متطلبات العملية الانتخابية طبقًا لتوجيهات المحافظ.

وقامت مديريات الصحة والطب البيطري والزراعة والهلال الأحمر بالتعاون مع مجالس المدن بتطهير وتعقيم اللجان الانتخابية، بجانب اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

بدورها تتابع غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة شمال سيناء والمشكلة بقرار من اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، سير العملية الانتخابية في مختلف اللجان على مستوي المحافظة.

وأكد العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، رئيس الغرفة، أن الغرفة تضم في عضويتها مندوبين عن مديريات الأمن التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة وقطاعات المياه والصرف الصحي والتليفونات والكهرباء، بجانب عدد من مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

أضاف الغندور، أن الغرفة معنية بتلقي الإخطارات من غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومتابعة الانتخابات لضمن عملية نجاحها، وإخطار غرفة المعليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء بأي أحداث خلال سير العملية الانتخابية.

من جانبه اكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، انتظام سير الانتخابات البرلمانية، وعدم تلقي الغرفة أي إخطارات أو شكاوي خلال عملية التصويت..مطالبًا المواطنين بالخروج واختيار المرشح المناسب.

أضاف المحافظ أن شمال سيناء تضم لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم عدد 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا.

أضاف المحافظ أن محافظة شمال سيناء تضم أيضًا دائرتين مخصص لهما مقعدين فردي و5 مقاعد قائمة، يتنافس عليهم 41 مرشحًا «31 مرشحًا على المقعدين الفردي و10 مرشحين على المقاعد المخصصة للقائمة.

اقبال شمال سيناء

اقبال شمال سيناء

اقبال شمال سيناء

اقبال شمال سيناء