شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإنجيلية من أمام لجنة انتخابات النواب: ممارسة وطنية في صناعة الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أدلى الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، بصوته اليوم السبت، في انتخابات مجلس النواب بمصر الجديدة. وأكد زكي في تصريحات له "أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب فرصة حقيقية لممارسة حق وطني ودستوري لصناعة الديمقراطية، وترسيخ دولة المواطنة". الوضع في مصر

اصابات 108,530

تعافي 100,006

وفيات 6,329

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الإنجيلية من أمام لجنة انتخابات النواب: ممارسة وطنية في صناعة الديمقراطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.