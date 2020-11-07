شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على لجان قرى الإسماعيلية.. و«أسقف المحافظة» يدعو للمشاركة الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالصور إقبال كبير بالقرى ضعيف بالمدن ولجان استعلام ونقل للعاملين بجامعة القناة إلى اللجان وأسقف الاسماعيلية أول من ادلى بصوته في الزهور الابتدائية ويدعو المواطنيين للمشاركة

شهدت الساعات الأولى من انتخابات مجلس النواب في محافظة الإسماعيلية إقبال كبير في لجان قرى الحسمة والتل الكبير وأبوصوير والواصفية والضبعية وعين غصين وفايد وأبوسلطان.

وقام الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، بتفقد لجان الاستعلام التي نظمتها الجامعة من خلال طلاب الكليات لمساعدة الموظفين والعاملين بالجامعة في معرفة أرقام اللجان الخاصة بهم بالاضافة إلى توفير اتوبيسات تابعة للجامعة لنقل الموظفين إلى مقرات اللجان الانتخابية.

وعبر دكتور أحمد زكي، رئيس الجامعة، عن فخره بالمشاركة الكبيرة للعاملين بالجامعة في الانتخابات والحرص على المشاركة فيما وصفه ببناء مستقبل مصر.

وفى لجنة مدرسة الزهور الابتدائية بمدينة الاسماعيلية أدلى الانبا شاروفيم، أسقف الاسماعيلية، بصوته في اللجنة منذ بداية فتحها داعيًا المواطنيين إلى المشاركة في الانتخابات.

ويذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب انطلقت في 13 محافظة، اليوم السبت، في تمام التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية بالنظامين الفردي والقائمة في محافظات (القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء).

وكانت المرحلة الأولى أجريت يومي 24 و25 أكتوبر الماضي، وأعلنت نتائجها في الأول من نوفمبر بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بالدائرتين الثانية والرابعة، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحا مقاعدهم بالنظام الفردي، فيما تجري جولة إعادة المرحلة الأولى بين 220 مرشحا آخرين.

ويتابع انتخابات مجلس النواب 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية، فيما تحظى باهتمام وسائل الإعلام الدولية بمشاركة 153 مؤسسة دولية و51 وسيلة إعلام محلية..

لجان استعلام طلابية بجامعة قناة السويس لمساعدة العاملين لمعرفة لجانهم

دكتور محمد شقيدف نائب رئيس جامعة قناة السويس وعشرات من الطلاب والعاملين قبل توجههم الى لجان الانتخابات

أسعاف امام احدى لجان الانتخابات بمدينة الاسماعيلية واقبال ضعيف فى الساعات الاولى بالمدينة