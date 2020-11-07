شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: المشاركة في الانتخابات واجب وطني لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب واجب وطني علي كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري، ولإستكمال مسيرة التنمية والبناء لوطننا الغالي مصر، مؤكداً أن الشعب المصرية لديه من الوعي والحس والوطني ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020 والتي انطلقت اليوم السبت وتستمر علي مدار يومين.

أوضح محافظ الشرقية أن الشرقية تُعد أولى المحافظات في المشاركة والتصويت في كافة الإستحقاقات البرلمانية الماضية، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و 427 ألف و 375 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في إنتخابات مجلس النواب للإدلاء بأصواتهم أمام 1597 لجنة فرعية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

أكد المحافظ علي أهمية دور المرأه في المجتمع بإعتبارها شريك أساسي وقاسم مشترك مع الرجل في بناء وتنمية الوطن، مشيداً بمشاركتها الفعالة في الإستحقاقات البرلمانية الماضية والتي شهدتها البلاد، وتسعي دائماً للمشاركة وتغيير المجتمع للأفضل.

وقال المحافظ أراهن على وعي المرأة المصرية في المشاركه بكثافة والإدلاء بصوتها في إنتخابات مجلس النواب ، فهي من غيرت موازين القوى في المجتمع وتصدرت المشهد خلال الأحداث الفارقة التي مرت بها البلاد.

كما دعا محافظ الشرقية جموع المواطنين للنزول والمشاركة في إنتخابات مجلس النواب والإدلاء بأصواتهم ، لإثراء الحياه النيابية والتشريعية في مصر لإحداث حراك سياسي وبناء وتنمية مصرنا الغالية، مناشداً الناخبين الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل المقار الإنتخابية وخارجها ،وإرتداء الكمامة الواقية ومراعاة المسافات البينية للحد من التجمعات وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع.