شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يدلى بصوته بالمنيل: المصريون مصممون على بناء دولتهم ومؤسساتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على الإدلاء مبكرًا بصوته بلجنة الشهيد طيار/ محمد جمال بالمنيل، في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم، وعقب الإدلاء بصوته أشاد بحياد جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وشفافية العملية الانتخابية، ودعا إلى المشاركة الإيجابية الجادة والنزول بكثافة للمشاركة وإدلاء كل مواطن بصوته.

وأكد وزير الأوقاف أن النزول والتصويت بكثافة رسالة للقاصي والداني بمدى وعي الشعب المصري وقوة انتمائه لوطنه، وأن المشاركة الكثيفة إنما هي تأكيد على إصرار المصريين على مواصلة بناء دولتهم ومؤسساتها النيابية الديمقراطية، وأن على كل إنسان بمطلق حريته وإرادته أن يختار مَن يراه الأصلح والأقدر على خدمة الوطن، فمصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان.

وشدد الوزير على أن الإنسان الوطني الحر الشريف لا يمكن أن يبيع صوته بثمن بخس ولا بالدنيا وما فيها لأن الصوت الحر تعبير عن شخص حر لا يُباع ولا يُشترى، داعيًا لمصر وأهلها بكل خير.