شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات النواب.. إقبال كثيف من السيدات على لجان دار السلام والبساتين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت اللجان الانتخابية في فتح أبوابها أمام الناخبين، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب في الدائرة الانتخابية دار السلام والبساتين بمحافظة القاهرة، والتي تشهد منافسة قوية بين عدد من المرشحين على المقاعد الفردية، بجانب القائمة الوطنية وقائمة نداء مصر .
وشهدت اللجان إقبال كبير من السيدات التى حرصن على التصويت في اللحظات الأولى منذ فتح اللجان الانتخابية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
108,530
-
تعافي
100,006
-
وفيات
6,329
كانت هذه تفاصيل خبر انتخابات النواب.. إقبال كثيف من السيدات على لجان دار السلام والبساتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.