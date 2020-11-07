شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات النواب.. إقبال كثيف من السيدات على لجان دار السلام والبساتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت اللجان الانتخابية في فتح أبوابها أمام الناخبين، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب في الدائرة الانتخابية دار السلام والبساتين بمحافظة القاهرة، والتي تشهد منافسة قوية بين عدد من المرشحين على المقاعد الفردية، بجانب القائمة الوطنية وقائمة نداء مصر .

وشهدت اللجان إقبال كبير من السيدات التى حرصن على التصويت في اللحظات الأولى منذ فتح اللجان الانتخابية.