شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الإسكندرية»: قافلة إرشادية لمزارعى «طيبة» استعدادًا لمحصول القمح (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق مجلس الإعلام الريفي في الإسكندرية، برئاسة المهندس طارق زكي صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، رئيس هيئة مكتب الإعلام الريفي، قافلة إرشادية لمزارعي جمعية طيبة التابعة لقرية النهضة عن زراعة محصول القمح لعام 2020.

وقال «صالح»، إن القافلة شهدت حضور تنفيذي كبير لتعريف وتوعية المزارعين بحضور المهندسة منال محمد شوقي الليثي،مدير إدارة الإرشاد، والدكتور أحمد راضي، مسؤول المحاصيل بإدارة العامرية الزراعية، حيث تحدث عن إعداد الأرض لزراعة القمح، من خلال عدة نقاط تتمثل في الصنف وتشمل جيزة 171 وجيزة 168 وسدس 14 ومصر 1و مصر 2، وجميزة 9، والخدمة والتسميد، ورية الزراعة والاعتدال في الري وأهمية الزراعة على مصاطب، والكثافة النباتية ومعدل التقاوي، ومقاومة الحشائش، ومقاومة الأصداء، ومقاومة الحشرات، وأنسب ميعاد للزراعة للحصول على أعلى محصول.

وأشار إلى أن المساحة المقررة لزراعتها بمحصول القمح هذا العام 2020 تتراوح بين 55 إلى 60 ألف فدان، موزعة على الإدارات الزراعية المختلفة.

وفى سياق متصل، قال وكيل الوزارة، إنه في إطار التعاون بين إدارة الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة، ومركز البحوث الزراعية وأكاديمية البحث العلمى، نفذت المديرية يوم تدريبى عن زراعة محصول الشعير، ضمن الحملة القومية للشعير، وذلك بقرية الجويره بإدارة برج العرب.

"زراعة الإسكندرية": قافلة إرشادية لمزارعى "طيبة" استعداداً لمحصول القمح .. ويوم تدريبي عن زراعة الشعير بـ"الجويرة" (صور)

"زراعة الإسكندرية": قافلة إرشادية لمزارعى "طيبة" استعداداً لمحصول القمح .. ويوم تدريبي عن زراعة الشعير بـ"الجويرة" (صور)

"زراعة الإسكندرية": قافلة إرشادية لمزارعى "طيبة" استعداداً لمحصول القمح .. ويوم تدريبي عن زراعة الشعير بـ"الجويرة" (صور)

"زراعة الإسكندرية": قافلة إرشادية لمزارعى "طيبة" استعداداً لمحصول القمح .. ويوم تدريبي عن زراعة الشعير بـ"الجويرة" (صور)

"زراعة الإسكندرية": قافلة إرشادية لمزارعى "طيبة" استعداداً لمحصول القمح .. ويوم تدريبي عن زراعة الشعير بـ"الجويرة" (صور)

"زراعة الإسكندرية": قافلة إرشادية لمزارعى "طيبة" استعداداً لمحصول القمح .. ويوم تدريبي عن زراعة الشعير بـ"الجويرة" (صور)

"زراعة الإسكندرية": قافلة إرشادية لمزارعى "طيبة" استعداداً لمحصول القمح .. ويوم تدريبي عن زراعة الشعير بـ"الجويرة" (صور)

"زراعة الإسكندرية": قافلة إرشادية لمزارعى "طيبة" استعداداً لمحصول القمح .. ويوم تدريبي عن زراعة الشعير بـ"الجويرة" (صور)

"زراعة الإسكندرية": قافلة إرشادية لمزارعى "طيبة" استعداداً لمحصول القمح .. ويوم تدريبي عن زراعة الشعير بـ"الجويرة" (صور)