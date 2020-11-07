شكرا لقرائتكم خبر عن شهود عيان واقعة التهام كلب لرضيع بالإسكندرية: أبوه كان ينتظر ولادته منذ سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة البنجر غرب الإسكندرية واقعة حزينه بعد هجوم كلب على طفل رضيع حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وإصابة والدة الطفل بجروح نتيجة تعدى الكلب عليها وتم نقلها إلى المستشفى. وقال شهود عيان الواقعة إنهم سمعوا صراخ الأم واستغاثات تخرج من المنزل، فخرجوا جميعا إليها ليكتشفوا الواقعة وأوقفوا الكلب وأبعدوه عن الطفل وتم قتله بواسطة حديده حتى لايصيب أحدا.

وأضاف شهود العيان أن والد الطفل فى حالة سيئة لأنه كان ينتظر طفله بعد سنوات طويلة وهو ذكر وحيد على بنات، ولكن قدر الله أن يموت وهو رضيع.

وكانت قد قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول وفاة طفل رضيع عقره كلب ضال، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة وسؤال أهلية الطفل عن الحادث.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوفاة طفل رضيع حديث الولادة يبلغ من العمر شهرا نتيجة هجوم كلب ضال عليه وعقره بالرأس ومختلف أنحاء الجسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، إلى محل الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة طفل رضيع يدعى م.م.ج، به آثار عقر بمنطقة الرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتوفي في الحال.

وبسؤال والد الطفل قرر أنه حال تواجده هو ووالدة الطفل بمنزلهما بالطابق الأول، تسلل كلب ضال إلى غرفة الطفل الصغير وقام بعقره بالرأس والجسم، وتوفي وحال محاولة تدخل الأم قام الكلب بعقرها في ذراعها الأيمن مسببا لها إصابات، الأمر الذي دفعها للصراخ والاستغاثة بالأهالي بالمنطقة، تم قتل الكلب بمعرفه أهالي القرية، ونقل جثة الطفل الي مشرحة مستشفى العامرية العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة التحقيقات.