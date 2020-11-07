شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: قرار تعطيل الدراسة يصدر ليلا بالتنسيق مع الأرصاد الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن قرار تعطيل الدراسة ليس بالقرار السهل، وأنه يتم اتخاذه بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، وأنه تم اتخاذ قرار تعطيل الدراسة اليوم السبت فقط، و سيتم تحديد قرار تعطيل الدراسة غدا الأحد مساء اليوم تبعا لتقرير وخرائط الأرصاد الجوية.

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن قرار تعطيل الدراسة الصادر من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يطبق اليوم السبت فقط و لم يصدر قرار آخر بتعطيل الدراسة غدا الأحد أو بعد غد الإثنين حتى الآن.

وقد شهدت الإسكندرية صباح اليوم، سطوع الشمس وتوقف الأمطار بعد ليلة ممطرة شهدت خلالها المحافظة، هطول الأمطار الرعدية، وأصبح طقس الإسكندرية الآن طقسا هادئا مع صفاء السماء من السحب المتراكمة والثقيلة.

فيما شهدت محافظة الإسكندرية، هطول الأمطار الرعدية فجرا اليوم ،مما أدى إلى وجود تراكمات لمياه الامطار أسفل الكبارى و بعض الانفاق و قد كثفت شركة الصرف الصحى أعمال رفع تراكمات المياه مع انتشار سيارات الشفط فى أماكن التمركز.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،قد أعلن تعطيل الدراسة اليوم السبت، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والرى، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

فيما أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى فى جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد، وذلك وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والرى، وتحذير شركة الصرف الصحى بالمحافظة بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وشدد المحافظ، خلال البيان الصادر عن المحافظة اليوم، على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحى بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية، منوها أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.