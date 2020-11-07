شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تؤكد السلطة التقديرية للمحافظين في تعطيل الدراسة بسبب الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن اتخاذ أي قرار بتعطيل الدراسة في أي محافظة بسبب حالة الطقس السيئ هو سلطة تقديرية للمحافظين، بناء على رؤيتهم الخاصة على أرض الواقع فى محافظاتهم. وأضاف قاسم في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن لكل محافظ الحق في تعطيل الدراسة طالما أنه يرى في ذلك مصلحة للحفاظ على أرواح الطلاب أو لتحقيق سيولة مرورية والسماح لسيارات شفط مياه الأمطار في التحرك بسرعة أكبر في الشوارع لشفط مياه الأمطار مثلما حدث في محافظة الإسكندرية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن غرفة عمليات الوزارة تتابع مع غرف العمليات في جميع المحافظات بشكل عام والمحافظات الساحلية بشكل خاص استعداداتها لموجات الطقس وفقا لتحذيرات وتقارير هيئة الأرصاد الجوية، والتأكد من جاهزية المعدات وسيارات شفط مياه الأمطار وتمركزها في المناطق الحيوية.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعلن تعطيل الدراسة اليوم السبت، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والرى، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث لفتت المحافظة فى بيان لها، إلى أنه يستثنى من ذلك القيادات، وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية، ويأتى ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين.