شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيبات مبهرة بلجان الدائرة السابعة بمدينتي والرحاب.. والناخبون يبدأون التوجه لصناديق الاقتراع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اللجان الانتخابية بالدائرة السابعة التى تضم التجمع والشروق وبدر والنزهة ومدينتي والرحاب في استقبال الناخبين اليوم، ابتداء من التاسعة صباحاً، وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب عبر الاقتراع السري المباشر .

وقد شهدت لجان مدينتي والرحاب تجهيزات مبهرة في مدرسة مدينتي للغات والمدرسة البريطانية، حيث يتم التصويت وسط إجراءات احترازية من توفير كمامات ومطهرات، كما تتوفر اجهزة لاب توب لتعريف الناخبين باماكن لجانهم وأرقامهم بالكشوفات.



ترتيبات مبهرة بلجان الدائرة السابعة بمدينتي والرحاب (1)



ترتيبات مبهرة بلجان الدائرة السابعة بمدينتي والرحاب (2)



ترتيبات مبهرة بلجان الدائرة السابعة بمدينتي والرحاب (3)



ترتيبات مبهرة بلجان الدائرة السابعة بمدينتي والرحاب (4)



ترتيبات مبهرة بلجان الدائرة السابعة بمدينتي والرحاب (5)



ترتيبات مبهرة بلجان الدائرة السابعة بمدينتي والرحاب (6)



ترتيبات مبهرة بلجان الدائرة السابعة بمدينتي والرحاب (7)



ترتيبات مبهرة بلجان الدائرة السابعة بمدينتي والرحاب (8)



ترتيبات مبهرة بلجان الدائرة السابعة بمدينتي والرحاب (9)



ترتيبات مبهرة بلجان الدائرة السابعة بمدينتي والرحاب (10)



ترتيبات مبهرة بلجان الدائرة السابعة بمدينتي والرحاب (11)



ترتيبات مبهرة بلجان الدائرة السابعة بمدينتي والرحاب (12)