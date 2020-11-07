شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 219 شابا وصرف 30 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 219 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ عدد المسجلين بها 1050 شاباً.

وقال الوزير: إن المديرية قامت باستخراج 400 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة، فضلا عن صرف منح للعمالة غير المنتظمة للرعاية الصحية لـ 10 عمال مسجلين، بمبلغ 30 ألف جنيه.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء ناصف وكيل المديرية،عن إنجازات المديرية خلال شهر أكتوبر الماضى، أشار فيه إلي أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 231 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير محضر فوري سلامة وصحة مهنية ، ومنح مهلة قانونية لـ 79 منشأة مخالفة لإزالة المخالفات، و152 منشأة أخري مستوفاة للاشتراطات القانونية، كما تم إعادة التفتيش على 84 منشأة انتهت بتحرير 5 محاضر سلامة .

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 438 منشأة تفتيش دوري وحملات، أسفر عن 42 محضراً.