شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تناشد الطلاب بالحضور لعدم تجاوز نسبة الغياب المقررة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على الطلاب بالحضور لعدم تجاوز نسبة الغياب المقررة، حيث نبهت بعض المدارس الثانوى على طلابها بضرورة الالتزام بالحضور فى المواعيد المحددة وفقا لأيام الحضور خلال الأسبوع لعدم تجاوز نسبة الغياب والالتزام بالزى المدرسى.

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أن الغياب مطبق فى المدارس بشكل مستمر، وخاصة فى المرحلة الثانوية، ويتم أخذ الغياب إلكترونيا، موضحة أن المدارس تحلل أسباب غياب الطلاب بالتواصل مع ولى أمر الطالب المنقطع، مشددة على أنه فى حالة ما إذا كان سبب الغياب مرضى يقدم الطالب شهادة مرضية ليتم إعادة قيده فى حال تجاوزه نسبة الغياب المقررة وفصله من قبل الإدارة المدرسية.

وأوضحت المصادر: أن الدراسة مستمرة دون توقف والحديث عن إمكانية توقفها خلال الأيام المقبلة بسبب فيروس كورونا غير صحيح، زأن والدراسة مستمرة أون لاين وفى المدارس حتى انتهاء العام الدراسى الحالى، إلا إذا حدثت ظروف استثنائية وصدرت قرارات من الدولة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت توفير قناة "مدرستنا" والتى تبث من خلال :

- قناة "مدرستنا" تبث على التردد 12303.

- تبث محتوى علمى فى المواد الأساسية المضافة للمجموع.

- تم إطلاقها 18 أكتوبر مع بدء العام الدراسى.

- تبث محتوى علمى للصفوف من الرابع حتى الثالث الاعدادى.

- الحصص تبث المحتوى باللغة العربية لان الغالبية العظمى من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص.

- سوف نضيف الحصص للعلوم والرياضيات باللغات الاجنبية" تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن.

- سوف تنطلق قناة جديدة يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الاول الابتدائي الى الثالث الابتدائي". الصفوف الأولى تحضر في المدرسة معظم أيام الأسبوع وبالتالي حاجة طلاب هذه الصفوف أقل وتمثل القنوات خدمة مساعدة لهم وليست أساسية.

- تنطلق قناة جديدة أيضا يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الاول الثانوي الى الثالث الثانوي". هذه المجموعة من الطلاب تعتمد في المقام الأول على المصادر الرقمية الهائلة المتاحة لها مجانا. توفير محتوى كبير على منصة التعلم ببنك المعرفة عن طريق أجهزة التابلت.

- المدرسة تكون للمناقشة وطرح الأسئلة وممارسة الأنشطة.

- إطلاق قناة تعليمية لطلبة التعليم الفنى.