شكرا لقرائتكم خبر عن بوابات تفتيش وشرطة نسائية لتأمين اللجان الانتخابية في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فرضت قوات الشرطة تواجدا امنيا مكثفا امام وداخل اللجان الانتخابية فى المنوفيةحيث تم وضع بوابات حديدية امام اللجان وبوابات تفتيش مع تواجد الشرطة النساءية لتفتيش السيدات ومحتويات اى حقيبة يتم ادخالها الى اللجان بحوزة الناخبين.

وتستقبل محافظة المنوفية اليوم. 2مليون و698 ألف 758 ناخب داخل 512مقراً إنتخابياً و (6) لجنة عامة و926لجنة فرعية وعلى مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب التى ستعقد على مدار يومين.

حيث تبدا اللجان فى استقبال الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا.