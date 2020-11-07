شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة قويسنا: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام خالد النمر، رئيس مركز ومدينة قويسنا بالمنوفية، بالمرور على المدارس مقرات لجان انتخابات مجلس النواب بمركز ومدينة قويسنا وتأكد من انتظام العمل بجميع اللجان. وقال «النمر» إنه تم تشكيل غرفة عمليات بمقر مجلس المدينة لمتابعة العملية الانتخابية على مدار يومين حتى انتهاء التصويت، مشيرا إلى توافر كافة الإجراءات الاحترازية باللجان ومراعاة التباعد الاجتماعي. الوضع في مصر

اصابات 108,530

تعافي 100,006

وفيات 6,329

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